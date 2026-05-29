Secondo dati non ufficiali, il numero di morti tra russi e ucraini durante il conflitto supera le 600.000 unità. La stima include sia civili che militari, ma non è verificata da fonti ufficiali. La guerra ha causato un elevato numero di vittime, e le cifre variano a seconda delle fonti. Le stime più recenti indicano che il bilancio delle perdite umane è superiore a questa soglia, ma i dati ufficiali sono ancora assenti o parziali.

La guerra in Ucraina si è trasformata da tempo in un tritacarne, ma per avere un’idea di quanto sia costata in termini di vite umane non ci si può affidare ai dati dei belligeranti. Se considerassimo affidabili i dati ucraini sulle perdite russe, tra morti e feriti inabili al combattimento, saremmo ben oltre il milione e 300mila uomini. Quasi specularmente il ministero della Difesa di Mosca quantifica in 1,5 milioni gli ucraini morti o feriti gravi. Tuttavia, pur non avendo cifre ufficiali, esistono report basati su elenchi di nomi verificati che portano le vittime militari complessive a oltre 600mila uomini. PER PIÙ DI TRE ANNI i media... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Le bugie sui caduti non bastano: oltre 600mila morti tra russi e ucraini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Raid di droni ucraini contro un dormitorio di studenti russi: 6 morti e 15 dispersiUn attacco con droni ucraini ha colpito un dormitorio di studenti russi, causando sei morti e quindici persone disperse.

Soldati russi sequestrano le case degli ucraini e staccano le utenze: il metodo approvato dal CremlinoSoldati russi hanno preso di mira le case degli ucraini, sequestrandole e disattivando le utenze.