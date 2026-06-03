Le donne in Italia percepiscono stipendi e pensioni inferiori del 33% rispetto agli uomini. Il part-time involontario e la maternità sono tra le cause principali di questa disparità, contribuendo all'abbandono precoce del lavoro da parte di molte madri. Questa situazione influisce sulla futura pensione delle donne, che risultano penalizzate rispetto agli uomini. La differenza di retribuzione e di contribuzione si riflette in una minore copertura previdenziale.

Come influisce il part-time involontario sulla futura pensione delle donne?. Perché la maternità causa l'abbandono lavorativo di migliaia di madri?. Quanto incide la spesa pubblica per ridurre il divario di genere?. Quali strumenti economici proteggono la carriera delle lavoratrici durante i congedi?.? In Breve Partecipazione femminile al lavoro al 53,3% contro il 66,2% della media europea.. Le madri hanno 42.237 dimissioni volontarie contro 18.519 padri nel 2024.. Il 46,1% delle lavoratrici svolge un part-time involontario nel 2024.. Le donne rappresentano il 47,7% dei contribuenti IRPEF ma solo il 38,5% del reddito..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ameve.eu - Italia: stipendi e pensioni donne giù del 33% per il gap di genere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Finance de lOmbre : Banques, Subprimes et Crises Mondiales | Documentaire Scandale - AT

Notizie e thread social correlati

Donne più istruite e specializzate, ma stipendi più bassi. A Firenze il gap di genere supera i 7mila euroA Firenze, le donne con un livello di istruzione più elevato, soprattutto nelle discipline scientifiche e tecnologiche, rappresentano una presenza...

Leggi anche: Pensioni 2026: continua il gender pay gap, alle donne il 31% in meno sull’assegno pensionistico

Temi più discussi: Il monito della CISL: adeguare stipendi e pensioni al costo della vita; Frosinone tra le città più care d’Italia per le tasse locali: stangata Irpef su stipendi e pensioni; Stipendi bassi e pensioni fragili. Rimini maglia nera in Romagna; Il Paese più ricco del mondo aumenta gli stipendi in automatico: in Italia è ancora un miraggio.

Il giro d.italia di Vannacci:ovunque vada,calorose,affollate, accoglienze,un solo grido corale REIMMIGRAZIONE,RIVALUTARE STIPENDI,PENSIONI DA FAME,SANITA',ORDINE Pubblico,Incisiva Riforma Giudiziaria, X METTERE IN RIGA LE TOGHE ROSSE,I x.com

Meno lavoro, stipendi più bassi e pensioni dimezzate: il bilancio di genere MEF certifica il prezzo di essere donna in ItaliaIl rapporto MEF presentato al Parlamento riclassifica i conti pubblici e misura il divario su occupazione, reddito e previdenza: l'Italia cresce ma resta lontana dall'Europa. msn.com

Italia, pensioni e lavoro: un sistema da ripensareL’inverno demografico mette sotto pressione previdenza e welfare: meno lavoratori, più pensionati e fondi integrativi sempre più centrali. businesspeople.it