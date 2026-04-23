Pensioni 2026 | continua il gender pay gap alle donne il 31% in meno sull’assegno pensionistico

Nel primo trimestre del 2026, sono state concesse oltre 211.500 nuove pensioni, con un importo medio di circa 1.000 euro. Le donne ricevono in media pensioni inferiori del 31% rispetto agli uomini. Il divario di genere nelle pensioni si mantiene stabile, con le donne che percepiscono importi più bassi rispetto ai colleghi maschi. I dati ufficiali sono stati diffusi dall’osservatorio dell’Inps.

Le nuove pensioni con decorrenza primo trimestre 2026 sono 211.524, per un importo medio di 1.285 euro. Tuttavia resta ampia la differenza nell’importo dell’assegno pensionistico tra i generi, il cosiddetto gender pay gap. Le donne percepiscono il 30,9% in meno degli uomini: in media 1.060 euro contro 1.534 euro. Sono dati contenuti nell’osservatorio dell’Inps sul monitoraggio dei flussi del pensionamento, che riflettono il persistere del diverso trattamento pensionistico tra donne e uomini. Frutto di una serie di fattori che penalizzano le lavoratrici, a partire dalle carriere lavorative più brevi e discontinue, a causa dei carichi di cura...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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