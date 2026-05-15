Donne più istruite e specializzate ma stipendi più bassi A Firenze il gap di genere supera i 7mila euro

A Firenze, le donne con un livello di istruzione più elevato, soprattutto nelle discipline scientifiche e tecnologiche, rappresentano una presenza significativa nei settori più qualificati e con livelli di formazione elevati rispetto al resto della regione. Tuttavia, nonostante la loro preparazione, le differenze di retribuzione tra uomini e donne sono evidenti: il divario salariale supera i 7.000 euro annui. Questa situazione riguarda un ampio segmento di lavoratrici specializzate e laureate, che si trovano a dover affrontare disparità di trattamento economico sul mercato del lavoro.

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Firenze, 15 maggio 2026 – Più laureate nelle discipline scientifiche, più presenti nei settori tecnologici e con livelli di formazione tra i più alti della Toscana. Eppure ancora penalizzate negli stipendi. È il paradosso che emerge dal nuovo rapporto Italia Generativa, lo studio realizzato dal Centre for the anthropology of religion and generative studies dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, promosso da Fondazione Poetica e supportato da Unioncamere, presentato nei giorni scorsi a Roma. L’indagine fotografa una realtà che riguarda tutto il Paese, ma che a Firenze assume contorni particolarmente evidenti: le donne lavorano, studiano e si specializzano sempre di più, ma continuano a guadagnare molto meno degli uomini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donne più istruite e specializzate, ma stipendi più bassi. A Firenze il gap di genere supera i 7mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Voti più alti, stipendi più bassi: il gap delle laureate nel lavoro?? Punti chiave Perché il merito accademico non garantisce parità salariale dopo la laurea? Quanto incide la specializzazione tecnica sul divario... Donne da 110 e lode, ma stipendi più bassi: fino a 350 euro in meno secondo UniudPiù brave all’università, ma ancora penalizzate quando arriva il momento di entrare nel mondo del lavoro. Donne più istruite e specializzate, ma stipendi più bassi. A Firenze il gap di genere supera i 7mila euroIl rapporto Italia Generativa fotografa il divario retributivo nel fiorentino: le lavoratrici guadagnano in media 20.710 euro l’anno contro oltre 27mila dei colleghi uomini ... lanazione.it #DanielaFumarola alla presentazione del Rapporto Italia Generativa 2025: Il ruolo delle donne è fondamentale per la tenuta sociale ed economica del nostro Paese. Donne che sono le più istruite, ma anche le meno valorizzate. E questo ha un costo: - 4% d x.com ISTAT: Italia penultima in EU (davanti solo alla Romania) per utilizzo di Intelligenza Artificiale, il 19,9% la usa contro il 32,7% della media EU. In Italia è usata dalle persone più istruite, giovani e al Nord reddit Donne da 110 e lode, ma stipendi più bassi: fino a 350 euro in meno secondo UniudNonostante voti più alti e percorsi universitari più regolari, le laureate continuano a trovare più ostacoli nel lavoro e stipendi inferiori anche dopo anni di carriera ... udinetoday.it