Donne più istruite e specializzate ma stipendi più bassi A Firenze il gap di genere supera i 7mila euro

Da lanazione.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, le donne con un livello di istruzione più elevato, soprattutto nelle discipline scientifiche e tecnologiche, rappresentano una presenza significativa nei settori più qualificati e con livelli di formazione elevati rispetto al resto della regione. Tuttavia, nonostante la loro preparazione, le differenze di retribuzione tra uomini e donne sono evidenti: il divario salariale supera i 7.000 euro annui. Questa situazione riguarda un ampio segmento di lavoratrici specializzate e laureate, che si trovano a dover affrontare disparità di trattamento economico sul mercato del lavoro.

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Firenze, 15 maggio 2026 – Più laureate nelle discipline scientifiche, più presenti nei settori tecnologici e con livelli di formazione tra i più alti della Toscana. Eppure ancora penalizzate negli stipendi. È il paradosso che emerge dal nuovo rapporto Italia Generativa, lo studio realizzato dal Centre for the anthropology of religion and generative studies dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, promosso da Fondazione Poetica e supportato da Unioncamere, presentato nei giorni scorsi a Roma. L’indagine fotografa una realtà che riguarda tutto il Paese, ma che a Firenze assume contorni particolarmente evidenti: le donne lavorano, studiano e si specializzano sempre di più, ma continuano a guadagnare molto meno degli uomini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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