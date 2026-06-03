Italia Silvio Baldini in lacrime in conferenza stampa | cosa è successo

Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Lussemburgo, l’allenatore italiano si è commosso ricordando il cane dei figli, un pastore maremmano, e si è lasciato andare alle lacrime. Le sue parole si sono concentrate su questo animale, lasciando trasparire un forte coinvolgimento emotivo. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla situazione, ma il momento ha attirato l’attenzione dei presenti.

“Al cane dei miei figli, soprattutto di mia figlia. Era un pastore maremmano”. È la risposta più inattesa e più sincera della conferenza stampa di Silvio Baldini alla vigilia dell’amichevole dell’Italia contro il Lussemburgo. Quando gli chiedono a chi dedicherebbe questa sua prima volta sulla panchina della Nazionale maggiore, il tecnico si commuove. Per qualche istante il calcio passa in secondo piano e resta soltanto l’uomo: “Le emozioni sono quelle che danno un senso alla vita, danno un senso alla tua parte spirituale — spiega — Se tu non vivi di emozioni che persona sei? Senza emozioni non esisti”. È con questo stato d’animo che l’allenatore toscano si prepara a guidare gli azzurri in una fase particolare della loro storia, in attesa della scelta definitiva del nuovo commissario tecnico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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BALDINI DA BRIVIDI: LE LACRIME IN CONFERENZA STAMPA

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