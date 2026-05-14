Conferenza stampa Chivu post Lazio Inter | Il sogno è di squadra società e tifosi Successo nato in Usa ma mi ha ferito una cosa

Da internews24.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria in Coppa Italia che ha portato il decimo titolo alla squadra, il tecnico dei nerazzurri ha parlato in conferenza stampa. Ha sottolineato come il sogno condiviso tra squadra, società e tifosi rappresenti un obiettivo importante. Ha anche spiegato che il successo ha radici negli Stati Uniti, ma ha ammesso di essere stato ferito da un episodio specifico. Le sue parole sono state raccolte al termine della partita contro la Lazio.

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di Paolo Moramarco Conferenza stampa Chivu post Lazio Inter. Le parole del tecnico dei nerazzurri al termine del successo in Coppa Italia valso il decimo titolo. Al termine del successo in finale di Coppa Italia contro la Lazio, Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha parlato in conferenza stampa della stagione dei nerazzurri e del titolo conquistato, tra lavoro di gruppo e difficoltà affrontate. Le sue parole. CHE SOGNO E’? – «Il sogno è della squadra, della società e dei tifosi. Delle ambizioni dell’Inter. Cerchiamo di essere competitivi su tutti i fronti, a volte riesce e a volte no, ma conta l’ambizione e il lavoro per raggiungere i sogni.🔗 Leggi su Internews24.com

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