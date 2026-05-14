Conferenza stampa Chivu post Lazio Inter | Il sogno è di squadra società e tifosi Successo nato in Usa ma mi ha ferito una cosa

Dopo la vittoria in Coppa Italia che ha portato il decimo titolo alla squadra, il tecnico dei nerazzurri ha parlato in conferenza stampa. Ha sottolineato come il sogno condiviso tra squadra, società e tifosi rappresenti un obiettivo importante. Ha anche spiegato che il successo ha radici negli Stati Uniti, ma ha ammesso di essere stato ferito da un episodio specifico. Le sue parole sono state raccolte al termine della partita contro la Lazio.

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