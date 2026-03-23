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© Calcionews24.com - Italia U21, Baldini in conferenza stampa: «Ho sentito Gattuso e Buffon, siamo tutti dalla loro parte. Su Pisilli e Palestra in Nazionale…»

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Italia U21, le convocazioni di Baldini: assente Hasa Diramata la lista dei convocati dell’Italia Under 21 di Silvio Baldini per i prossimi impegni internazionali. Gli Azzurrini sfideranno: 26 marzo – Macedonia del Nord (Empoli) 31 marzo – Svezia (trasfer facebook