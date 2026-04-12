Napoli inizio shock contro il Parma | non accadeva da otto anni

Nel match tra Napoli e Parma, la squadra ospite ha subito un gol dopo soli 33 secondi dall'inizio, segnato da Strefezza. È un avvio che non si vedeva da otto anni in questa gara. La partita ha subito preso una piega inaspettata fin dai primi minuti, creando subito una situazione difficile per il Napoli.

La partita del Napoli a Parma si è rivelato subito in salita, con il gol realizzato da Strefezza dopo appena 33 secondi di gioco. Questo è un piccolo record negativo nella storia del Napoli, rivelandosi il gol più precoce subito dagli azzurri negli ultimi otto anni. Napoli, il gol di Strefezza è un record negativo: il dato. Per trovare un gol subito ancora prima di quello odierno, dobbiamo andare indietro al 28 gennaio 2018. Lì fu Palacio a segnare contro il Napoli, in quel caso con la maglia del Bologna, dopo appena 24 secondi di gioco. In quel caso, il Napoli vinse ugualmente la sfida con il punteggio di 3-1 e gli azzurri sperano possa accadere lo stesso anche oggi, dove Strefezza ha portato sotto gli azzurri dopo soli 33 secondi di gioco.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, inizio shock contro il Parma: non accadeva da otto anni Leggi anche: Tadej Pogacar è il sesto a vincere la Sanremo da campione del mondo. Non accadeva da 43 anni! A un alunno della città la “Borsa Mortara”. Non accadeva da 22 anniAl ghisleriano Lorenzo Bianchi Chignoli, 26 anni, la Banca d’Italia ha assegnato una delle due Borse Mortara bandite per l’anno accademico 2026/2027. RINALDI ED IL VAR BLOCCANO IL NAPOLI: 0-0 CONTRO IL PARMA! #Napoli #NapoliParma #VAR #Fuorigioco