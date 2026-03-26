Il gruppo di cabaret "Angels Prut" torna da dove è partita la carriera televisiva e teatrale, da quel Teatro Carani che li tenne a battesimo quasi 15 anni fa. Dopo Italia's got Talent, Metropolis, Deejay Tv e molto altro ritroviamo la "scalcinata boyband dell'emilia moldavia" pronta a far ridere il numeroso pubblico già prenotato. Gli Angels Prut sono gli attori d'improvvisazione teatrale Gino Andreoli, Marcello Savi, Leonardo Cagnolati e Andrea Tanzi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Angels Prut al Teatro Carani, dopo 15 anni, il cabaret torna dove tutto ebbe inizio

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