Italia-Lussemburgo più di un’amichevole | Baldini e i giovani azzurri come prima pietra di una possibile rinascita

Nella partita tra Italia e Lussemburgo, l’Italia ha schierato una formazione composta principalmente da giovani. Tra i giocatori in campo ci sono Pisilli, Pio Esposito e Comuzzo, che attendono di essere inseriti stabilmente nel gruppo. Questa scelta segna una svolta rispetto alle precedenti esclusioni dai Mondiali. La squadra si presenta con un volto nuovo e con l’obiettivo di costruire un futuro diverso. La partita si svolge in un clima di speranza e attesa di sviluppi futuri.

Terza esclusione consecutiva dal Mondiale, ma stasera in campo una Nazionale diversa: Pisilli, Pio Esposito, Comuzzo e gli altri ragazzi che aspettano di essere accompagnati. Un commissario tecnico che ha scelto di guardare avanti. Stasera l’Italia gioca una partita che vale molto più di un’amichevole. Vale più del Lussemburgo. Vale più del risultato. Vale perfino più del ranking FIFA. Perché mentre gli altri si preparano al Mondiale, noi siamo ancora una volta a guardare. La terza esclusione consecutiva pesa come un macigno e racconta meglio di qualsiasi statistica lo stato di salute del nostro calcio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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LA NUOVA ITALIA DI BALDINI: nessuna sorpresa Tantissimi i giovani: per loro opportunità VITALE

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