Italia-Lussemburgo più di un’amichevole | Baldini e i giovani azzurri come prima pietra di una possibile rinascita

Da sportface.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella partita tra Italia e Lussemburgo, l’Italia ha schierato una formazione composta principalmente da giovani. Tra i giocatori in campo ci sono Pisilli, Pio Esposito e Comuzzo, che attendono di essere inseriti stabilmente nel gruppo. Questa scelta segna una svolta rispetto alle precedenti esclusioni dai Mondiali. La squadra si presenta con un volto nuovo e con l’obiettivo di costruire un futuro diverso. La partita si svolge in un clima di speranza e attesa di sviluppi futuri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Terza esclusione consecutiva dal Mondiale, ma stasera in campo una Nazionale diversa: Pisilli, Pio Esposito, Comuzzo e gli altri ragazzi che aspettano di essere accompagnati. Un commissario tecnico che ha scelto di guardare avanti. Stasera l’Italia gioca una partita che vale molto più di un’amichevole. Vale più del Lussemburgo. Vale più del risultato. Vale perfino più del ranking FIFA. Perché mentre gli altri si preparano al Mondiale, noi siamo ancora una volta a guardare. La terza esclusione consecutiva pesa come un macigno e racconta meglio di qualsiasi statistica lo stato di salute del nostro calcio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

italia lussemburgo pi249 di un8217amichevole baldini e i giovani azzurri come prima pietra di una possibile rinascita
© Sportface.it - Italia-Lussemburgo, più di un’amichevole: Baldini e i giovani azzurri come prima pietra di una possibile rinascita
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LA NUOVA ITALIA DI BALDINI: nessuna sorpresa Tantissimi i giovani: per loro opportunità VITALE

Video LA NUOVA ITALIA DI BALDINI: nessuna sorpresa Tantissimi i giovani: per loro opportunità VITALE

Notizie e thread social correlati

Lussemburgo-Italia (Amichevole, 03-06-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Silvio Baldini guida una formazione sperimentaleMercoledì sera, alle 20:45, il match tra Lussemburgo e Italia si svolgerà in amichevole.

Baldini punta sui giovani per la Nazionale: i 24 azzurri per Lussemburgo e GreciaIl commissario tecnico ha convocato 24 calciatori per le partite contro Lussemburgo e Grecia.

Temi più discussi: Dove vedere l'amichevole della Nazionale Lussemburgo-Italia in tv; Italia-Lussemburgo, Baldini carica gli Azzurri: In tanti già pronti per la Nazionale; Ecco l'Italia di Baldini: Ai ragazzi ho chiesto di divertirsi. E si commuove parlando del cane; Nazionale, ecco perché i ragazzi di Baldini non possono sbagliare con Lussemburgo e Grecia.

italia lussemburgo italia lussemburgo più diPagina 0 | Dove vedere Lussemburgo-Italia in tv? Rai o Sky, orario e formazioniAl via l'avventura della Giovane Italia. 64 giorni dopo la notte di Zenica che ha sancito l'eliminazione, per la terza volta consecutiva, dal Mondiale, la Nazionale scenderà in campo in un'amichevole ... corrieredellosport.it

italia lussemburgo italia lussemburgo più diLussemburgo-Italia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevoleGli azzurri tornano in campo 64 giorni dopo il ko di Zenica costato il Mondiale: il ct ad interim Silvio Baldini punta sui suoi ragazzi ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web