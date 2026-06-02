Lussemburgo-Italia Amichevole 03-06-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Silvio Baldini guida una formazione sperimentale

Da infobetting.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì sera, alle 20:45, il match tra Lussemburgo e Italia si svolgerà in amichevole. La Nazionale italiana, guidata dal tecnico Silvio Baldini, scenderà in campo con una formazione sperimentale. È la prima delle due partite di fine stagione, a due mesi dalla mancata qualificazione ai Mondiali, arrivata dopo la sconfitta a Zenica.

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Mercoledì notte l’Italia affronterà il Lussemburgo nella prima di due amichevoli di fine stagione, in uno dei momenti più difficili del nostro calcio: due mesi fa la Nazionale ha fallito per la terza volta consecutiva la qualificazione ai mondiali, nella triste notte di Zenica. Nell’attesa di conoscere nomi e modalità di un atteso rinnovamento, sulla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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