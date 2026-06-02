Mercoledì sera, alle 20:45, il match tra Lussemburgo e Italia si svolgerà in amichevole. La Nazionale italiana, guidata dal tecnico Silvio Baldini, scenderà in campo con una formazione sperimentale. È la prima delle due partite di fine stagione, a due mesi dalla mancata qualificazione ai Mondiali, arrivata dopo la sconfitta a Zenica.

Mercoledì notte l’Italia affronterà il Lussemburgo nella prima di due amichevoli di fine stagione, in uno dei momenti più difficili del nostro calcio: due mesi fa la Nazionale ha fallito per la terza volta consecutiva la qualificazione ai mondiali, nella triste notte di Zenica. Nell’attesa di conoscere nomi e modalità di un atteso rinnovamento, sulla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Lussemburgo-Italia (Amichevole, 03-06-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Silvio Baldini guida una formazione sperimentale

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L'Italia riparte da Baldini: è il primo ex allenatore del Perugia ad allenare la Nazionale

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Temi più discussi: Baldini punta sulla linea verde per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia: Donnarumma guida il gruppo; Nazionale, ecco perché i ragazzi di Baldini non possono sbagliare con Lussemburgo e Grecia; Chi gioca nella prima Italia di Silvio Baldini: il modulo e la probabile formazione contro il Lussemburgo; Scatta il raduno: il programma dell'Italia in questi dieci giorni.

Convocati Italia, Baldini sceglie la linea verde: solo quattro i superstiti del ko di Zenica. Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale, che mercoledì 3 giugno affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno x.com

La squadra italiana per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo reddit

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