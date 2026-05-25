Il commissario tecnico ha convocato 24 calciatori per le partite contro Lussemburgo e Grecia. Le convocazioni riguardano i giocatori che prenderanno parte alle ultime due partite ufficiali della stagione. La lista include diversi giovani calciatori, senza specificare i nomi. Le partite sono programmate nelle prossime settimane e rappresentano le ultime occasioni per la squadra di questa stagione. La selezione mira a testare alcuni dei talenti emergenti.

Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale. Mercoledì 3 giugno gli azzurri affronteranno il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg, mentre domenica 7 giugno saranno di scena al Pankritio Stadium di Heraklion, sull'isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. Baldini conferma la decisione di puntare su tanti giovani di prospettiva: nel gruppo ci sono quattro ragazzi classe 2008, tre 2006, sette 2005 e nove 2004, per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Oltre a Gianluigi Donnarumma, guida di questa finestra internazionale, sono già nel giro della Nazionale maggiore anche Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli e Francesco Pio Esposito. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Baldini punta sui giovani per la Nazionale: i 24 azzurri per Lussemburgo e Grecia

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