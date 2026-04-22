Febbre nei bambini | al Policlinico di Milano il test rapido per capire se dipende da virus o batteri

Al Policlinico di Milano è stato introdotto un nuovo test rapido che permette di determinare in circa 15 minuti se la febbre nei bambini deriva da un'infezione virale o batterica. Questa novità rappresenta la prima volta che uno strumento di questo tipo viene utilizzato in un pronto soccorso della Lombardia. Il test si rivolge ai piccoli pazienti che si presentano con febbre e mira a facilitare le decisioni dei medici sulla terapia più adeguata.

Per la prima volta, in un pronto soccorso della Lombardia, arriva uno strumento che in 15 minuti è in grado di rilevare l'origine - batterica o virale - della febbre nei bambini. La nuova tecnologia è operativa presso il pronto soccorso pediatrico del Policlinico di Milano: si chiama MeMed BV ed.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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