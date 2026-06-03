L’Italia ha affrontato una partita in Lussemburgo con l’obiettivo di qualificarsi ai Mondiali. L’allenatore ha schierato tra i titolari Donnarumma e Ndour, insieme a diversi giovani calciatori. La squadra ha cercato di ripartire dopo l’eliminazione, per la terza volta consecutiva, dalla fase finale del torneo mondiale. La formazione ha mostrato un reparto difensivo compatto e un attacco in cerca di soluzioni offensive.

Prova, Silvio Baldini, a ricostruire "l'Italia con le mani". Dopo un dramma sportivo come può essere l'eliminazione, per la terza volta consecutiva, dalla fase finale del Mondiale. Dove stavolta ci vanno 48 nazionali e noi no. E allora, dopo un breve ritiro a Coverciano, ecco che il commissario tecnico d'emergenza, ossia il Baldini che, parole sue, non può aspirare a quella panchina perché non ha curriculum, schiera una nazionale verde come la speranza. Con una chioccia: il portiere Donnarumma. E un reduce: Pio Esposito, "colpevole" di aver sbagliato il suo rigore nella nefasta serata di Zenica, contro la Bosnia L'articolo Italia in Lussemburgo per tornare “Mondiale”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Firenzepost.it - Italia in Lussemburgo per tornare “Mondiale”. Baldini schiera Donnarumma, Ndour e tanti ragazzi. Formazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie A Now - Solo Gasperini crede alla Champions

Notizie e thread social correlati

Nazionale: Baldini chiama i ragazzi per le gare con Lussemburgo e Grecia. Anche Ndour, Comuzzo e FortiniSilvio Baldini ha convocato 24 calciatori per le amichevoli contro il Lussemburgo il 3 giugno e la Grecia il 7 giugno.

Convocati Italia, Baldini riparte dai giovani: Donnarumma leader del gruppo per Lussemburgo e GreciaIl commissario tecnico ha convocato la squadra con una linea orientata ai giovani, con il portiere Donnarumma come capitano.

Temi più discussi: Baldini punta sulla linea verde per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia: Donnarumma guida il gruppo; Italia-Lussemburgo, Baldini carica gli Azzurri: In tanti già pronti per la Nazionale; Perché l'Italia gioca contro Lussemburgo e Grecia, le amichevoli della vergogna senza Mondiali; Italia, i convocati di Baldini per Grecia e Lussemburgo: Pio e Donnarumma gli unici big.

DEBUTTO IN NAZIONALE PER BARTESAGHI Il difensore del Milan dovrebbe giocare nell’amichevole di domani contro Lussemburgo Un’altra tappa importante nel percorso di crescita del giovane rossonero #ACMilan #Bartesaghi #Italia #SpazioMilan x.com

Lussemburgo-Italia, il pronostico: Baldini testa i giovani per la Nazionale del futuroPronostico Lussemburgo-Italia quote analisi statistiche precedenti amichevole internazionale in programma mercoledì 3 giugno alle 20.45 ... gazzetta.it

Bartesaghi e Camarda convocati per le amichevoli dell'Italia contro Lussemburgo e Grecia reddit

Lussemburgo e Grecia: per l’Italia non sono solo test. Senza Mondiali è forte il rischio di...Oltre a Gigio Donnarumma, il capitano degli azzurri con le sue 81 presenze e un titolo europeo in bacheca solo altri tre giocatori del gruppo hanno già esordito nella Nazionale maggiore: Pio Esposito, ... tuttosport.com