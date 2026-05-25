Silvio Baldini ha convocato 24 calciatori per le amichevoli contro il Lussemburgo il 3 giugno e la Grecia il 7 giugno. Tra i chiamati ci sono Ndour, Comuzzo e Fortini. La squadra si prepara per le ultime due partite stagionali. La lista include giovani e veterani, senza esclusioni. Le gare si svolgeranno rispettivamente in Lussemburgo e a Creta.

FIRENZE – Silvio Baldini ha convocato 24 calciatori per la “nuova Nazionale italiana” in vista delle ultime due amichevoli stagionali: mercoledì 3 giugno in Lussemburgo e domenica 7 giugno a Creta contro la Grecia. Fra i 24 convocati anche i viola Ndour e Comuzzo. Ci sarà anche Fortini in un gruppo che parteciperà solo alla fase di preparazione, a Coverciano, da giovedì 28 a domenica 31 maggio. Ecco l’elenco dei convocati.Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Nazionale: Baldini chiama i ragazzi per le gare con Lussemburgo e Grecia. Anche Ndour, Comuzzo e Fortini

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