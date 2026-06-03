Italia attenta al ranking | perché snobbare le amichevoli con Lussemburgo e Grecia è un errore

L’Italia sta attualmente schierando una squadra molto giovane, con un’età media di circa vent’anni, e include diversi giocatori dell’Under 21 e delle selezioni minori. Il portiere più anziano del gruppo ha 24 anni, mentre il capitano, un portiere nato nel 1999, è il più vecchio tra i convocati. Nonostante la composizione sperimentale, le partite amichevoli contro Lussemburgo e Grecia sono state considerate importanti.

Sarà anche un’Italia sperimentale, infarcita di ragazzini dell’under 21 e delle selezioni minori e con il capitano Donnarumma (classe 1999) il più anziano a disposizione di un gruppo dall’età media di vent’anni in cui, portiere a parte, il più vecchio è un 2004. Sarà pure una nazionale sperimentale anche nel commissario tecnico che la guida, Silvio Baldini, che dopo le trasferte contro Lussemburgo e Grecia tornerà ad occuparsi della programmazione per cercare di riportare gli azzurri alle Olimpiadi a Los Angeles nel 2028, ma non c’è spazio perché si fallisca il risultato. È la condanna a cui l’Italia sperimentale che gioca due amichevoli inutili solo sulla carta, mentre tutto il resto del mondo si prepara a volare negli Stati Uniti, deve sottostare per evitare che questo mese di giugno complichi il futuro del nuovo progetto. 🔗 Leggi su Panorama.it

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