Perché l'Italia gioca contro Lussemburgo e Grecia le amichevoli della vergogna senza Mondiali

L'Italia giocherà due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, nonostante l’eliminazione dai Mondiali 2026. Le partite sono state programmate come incontri di preparazione e non fanno parte di qualificazioni ufficiali. La federazione ha confermato che si tratta di match amichevoli senza implicazioni competitive legate alla partecipazione mondiale. Le gare si svolgeranno nelle prossime settimane e sono state inserite nel calendario internazionale delle nazionali.

I motivi delle due amichevoli che l'Italia dovrà giocare contro Lussemburgo e Grecia nonostante gli Azzurri siano fuori dai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La Nazionale Italiana si prepara per le amichevoli di giugno

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