Il tecnico ha convocato 25 giocatori per le amichevoli contro il Lussemburgo e la Grecia, in programma il 3 e il 7 giugno. La lista include alcuni esordienti e diversi elementi abituali della nazionale, con l’obiettivo di valutare nuovi profili e consolidare le scelte per le prossime competizioni. La squadra si radunerà in vista delle partite, che si terranno entrambe in Europa. La convocazione non prevede giocatori infortunati o indisponibili.

In vista delle amichevoli internazionali che vedranno l’Italia impegnata il 3 giugno, allo “Stade de Luxembourg”, contro il Lussemburgo e il 7 giugno, al “Pankritio Stadium di Heraklion”, contro la Grecia, Silvio Baldini ha diramato la lista dei 24 convocati, di cui 19 esordiranno in Nazionale Maggiore. Tra i 24 selezionati, ci sono quattro 18enni, tre 20enni, sette 21enni e nove 22enni, per un’ età media di 20 anni e 6 mesi. I convocati di Baldini. Tra i pali ci sarà nuovamente Donnarumma, il più anziano del gruppo, accompagnato da Daffara, reduce da un’ottima stagione in B con l’Avellino, e da Palmisani, estremo difensore del Frosinone appena promosso in A. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Rivoluzione Italia: i convocati di Silvio Baldini per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia

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