Israele | l’ascesa dei messianici ridefinisce il potere politico

Un gruppo di leader messianici ha ottenuto un ruolo dominante nel panorama politico israeliano, influenzando le decisioni chiave del governo. Le loro posizioni religiose e ideologiche hanno portato a un rafforzamento della loro presenza nelle istituzioni pubbliche. Le correnti più radicali hanno progressivamente occupato spazi di potere, portando ad un mutamento nell’orientamento delle scelte politiche e legislative.

Chi sono i leader che stanno cambiando l'identità di Israele?. Come hanno fatto le correnti radicali a occupare il potere decisionale?. Perché il cambiamento culturale iniziato nel 1967 influenza la politica attuale?. Quali impatti avrà questa nuova guida sulla stabilità delle coalizioni?.? In Breve Influenza di Ben Gvir e Smotrich tramite Potere ebraico e Partito nazionale religioso. Radicalizzazione politica derivante dai mutamenti strutturali avvenuti dopo il 1967. Integrazione delle istanze messianiche nei processi decisionali dello Stato israeliano. Impatto delle visioni nazionaliste sulla stabilità delle coalizioni e rapporti internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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