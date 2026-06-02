In America Latina, la crescita della destra ha portato a un cambiamento nei poteri regionali. Le elezioni hanno visto un calo del sostegno alla redistribuzione e un aumento delle politiche incentrate sulla sicurezza. La tendenza si riflette in diversi paesi, dove leader di destra hanno ottenuto consensi significativi. Le decisioni politiche si concentrano ora su temi di ordine pubblico e controllo, con un ridimensionamento delle promesse di equità sociale.

? Domande chiave Perché l'elettorato latinoamericano ha abbandonato la redistribuzione per la sicurezza?. Come influirà il ritorno di Trump sulle nuove alleanze regionali?. Quali leader guideranno la svolta conservatrice in Colombia e Perù?. Cosa determinerà la tenuta di questo nuovo assetto geopolitico?.? In Breve Elezioni Colombia 21 giugno vedranno la corsa di Abelardo de la Espriella. Keiko Fujimori punta alla presidenza in Perù durante il primo turno. Ecuador e lotta al narcotraffico guidata dal governo di Daniel Noboa. Modello conservatore in Paraguay e gestione sicurezza in Honduras e El Salvador. L’America Latina affronta una trasformazione geopolitica con il consolidamento di governi conservatori tra Argentina e Salvador. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - America Latina: l’ascesa della destra ridefinisce i poteri regionali

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