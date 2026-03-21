L’Annual Threat Assessment 2026 dell’Office of the Director of National Intelligence (Odni) evidenzia come le minacce globali siano ormai diventate condizioni permanenti anziché eventi isolati. Il rapporto sottolinea una trasformazione nel sistema internazionale, dove l’intelligence, il potere e i conflitti si intrecciano in una realtà senza confini definiti. Questo documento offre uno sguardo diretto sulle nuove sfide che il mondo deve affrontare.

C’è un passaggio, nell’Annual Threat Assessment 2026 dell’Office of the Director of National Intelligence (Odni), che più di altri consente di comprendere la trasformazione profonda in atto nel sistema internazionale: le minacce non sono più eventi, ma condizioni permanenti. Questa affermazione, apparentemente tecnica, ha implicazioni dirompenti. Significa che la sicurezza globale non è più organizzata intorno a crisi episodiche, ma attorno a una competizione sistemica continua, nella quale gli Stati – e sempre più spesso attori non statali – operano simultaneamente su più livelli: tecnologico, informativo, economico, militare e cognitivo.... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La guerra senza confini. Come il report dell’Odni ridefinisce intelligence, potere e conflitto

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