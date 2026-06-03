Israele arresta la calciatrice Rand Halawani La Federcalcio palestinese denuncia | È una persecuzione sistematica

Israele ha arrestato la calciatrice palestinese Rand Halawani, 20 anni, e un’ex atleta della nazionale. La Federazione calcistica palestinese ha denunciato un arresto avvenuto martedì sera e una detenzione prolungata, accusando le autorità israeliane di una persecuzione sistematica. La notizia ha suscitato proteste da parte dell'organizzazione sportiva palestinese, che chiede chiarimenti sulla situazione delle giocatrici coinvolte.

La Federazione calcistica palestinese (Pfa) ha denunciato l’arresto e la detenzione prolungata di una giocatrice della nazionale di calcio femminile, la 20enne Rand Halawani, trattenuta dalle autorità israeliane da martedì sera, assieme a un’ex calciatrice della nazionale. Secondo quanto riportato da funzionari palestinesi, la calciatrice è stata convocata per un interrogatorio a Gerusalemme con una ex giocatrice della nazionale, Natalie Abu Diyeh. “Non sono un episodio isolato, ma fanno parte di un modello ben documentato di persecuzione sistematica degli atleti palestinesi, che continua impunemente”, ha denunciato la Federazione. Secondo il governatorato palestinese di Gerusalemme, un tribunale israeliano ha prorogato la detenzione di Halawani fino a venerdì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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