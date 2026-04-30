Israele intercetta la Flotilla e arresta una ventina di italiani | mobilitazione anche a Trieste

La marina militare israeliana ha intercettato una nuova spedizione della Global Sumud Flotilla, arrestando circa venti italiani presenti a bordo delle imbarcazioni. L’operazione si è svolta mentre le navi si dirigevano verso Gaza e ha coinvolto diverse unità navali israeliane. La notizia ha suscitato reazioni di mobilitazione anche in alcune città italiane, tra cui Trieste. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento o sulle condizioni delle persone arrestate.

La marina militare israeliana ha intercettato la nuova spedizione della Global Sumud Flotilla e ha arrestato una ventina di italiani a bordo delle numerose imbarcazioni dirette verso Gaza. Se da un lato il governo italiano, con la premier Giorgia Meloni, ha espresso una durissima presa di.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Israele intercetta la Flotilla, arrestati 24 italiani. La Meloni condanna: "Liberazione immediata"La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta... Israele intercetta la Flotilla diretta a Gaza: “175 attivisti ora su nostre imbarcazioni”Madrid, Fils pensa alla semifinale con Sinner: “Sarà divertente, ha vinto qualcosa?” Inzaghi: “Scioccato da inchiesta, arbitri hanno penalizzato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Flotilla, Israele intercetta navi vicino Creta. Cosa sta succedendo; Israele si prepara alla Flotilla: prima intercettazione al largo della Grecia; La marina israeliana intercetta la Sumud Flotilla, il video dell'abbordaggio; Global Sumud Flotilla: Israele ha intercettato 15 imbarcazioni dirette a Gaza. Israele intercetta la Flotilla, arrestati anche 24 italiani. Meloni: 'Liberazione immediata'Lo stop al largo di Creta, fermati 175 attivisti. l'Ue: 'La libertà di navigazione deve essere rispettata' (ANSA) ... ansa.it Israele ferma la Flotilla in acque internazionali. Sequestrate 21 navi, 175 arresti. Protestano Italia, Ue e TurchiaGli attivisti chiedono protezione alla comunità internazionale. Il portavoce Gur Tsabar: Attacco contro civili disarmati, non hanno ... huffingtonpost.it #Flotilla, #Israele intercetta decine di navi e arresta attivisti “Attacco a civili in acque internazionali. Intervengano i governi” x.com La Marina di Israele ha intercettato 21 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, una missione civile diretta verso Gaza. Secondo il racconto degli attivisti, i militari avrebbero puntato laser e armi d’assalto, ordinando ai presenti di radunarsi a prua. Tel Aviv ha c - facebook.com facebook