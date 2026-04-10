Aeroporto la denuncia del comitato | Violazione sistematica delle regole

Un comitato ha presentato una denuncia riguardo a presunte violazioni delle norme in vigore presso un aeroporto. Secondo quanto riferito, si sarebbero verificati problemi legati all'inquinamento acustico e ambientale, oltre a questioni di sicurezza. La denuncia segnala inoltre il mancato rispetto del protocollo d’intesa firmato nel 2007 e del regolamento vigente nello scalo. La questione è al centro di un dibattito pubblico e richiede chiarimenti ufficiali.

Allarmanti criticità relative a inquinamento acustico, ambientale e sicurezza. Violazioni del protocollo d’intesa 2007 e del regolamento di scalo. Condotte discutibili dei piloti in ambito di circuitazione e sorvoli ad altezze inadeguate. Sono solo alcuni dei punti del dossier, che sarà presentato stasera alle 20,45 alla sede Amici Parco Nord di via Suzzani 273 da parte del Comitato Difesa Parco Nord – No Aeroporto Commerciale. Domenica alle 15, in via Ornato, si terrà l’incontro “Quali novità sull’aeroporto di Bresso“ insieme ad alcuni esponenti di Regione, Comuni e Parchi. Tanti i rilievi del dossier: il mancato spostamento di tutte le... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aeroporto, la denuncia del comitato: "Violazione sistematica delle regole" Leggi anche: Intervista a Meloni su Rete4, esposto del Comitato Giusto dire No all’Agcom: “Palese violazione della par condicio” Perugia. Operazione interforze all’ospedale: 15 ordini di allontanamento e una denuncia per violazione del Daspo urbanoDurante l’operazione sono stati notificati 15 ordini di allontanamento nei confronti di persone che sostavano impropriamente all’interno o nelle... Temi più discussi: Aeroporto, la denuncia del comitato: Violazione sistematica delle regole; La segnalazione di un lettore: Rotta una lettera della scritta Aeroporto d'Abruzzo; Continuità territoriale in crisi: la denuncia della Scuola di Addestramento Pallacanestro di Alghero sui disagi nei voli; Aeroporto, scavalca barriera ed entra in pista: trovato dopo ore tra le sterpaglie e denunciato. Aeroporto, la denuncia del comitato: Violazione sistematica delle regoleBresso, il dossier dell’associazione Difesa Parco Nord sull’impatto del campovolo su cittadini e verde. Nel mirino rumore e inquinamento: Aumento esponenziale deli sorvoli, con altezze al di sotto di ... ilgiorno.it Allarme Sap, aeroporto Catullo a rischio tilt per il nuovo sistema di controlloDal 10 aprile entra in vigore l'Entry-Exit System per i cittadini extracomunitari e la carenza cronica di personale preoccupa i sindacati di polizia ... veronasera.it Assalto all’aeroporto di Alghero, condanne definitive: Florin Vaduva si consegna alla Polizia x.com La nuova strada consentirà di decongestionare la viabilità lungo via Nicola Brandi e favorirà il collegamento shuttle tra la rete ferroviaria – stazione Ospedale Perrino e l’aeroporto di Brindisi - facebook.com facebook