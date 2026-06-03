Isotopi e ossa | ricostruita la dieta del Veneto dell’Età del Ferro

Le analisi sugli isotopi nelle ossa di 2500 anni fa a Padova mostrano che la dieta degli abitanti dell’Età del Ferro era basata principalmente sul cereale, con un consumo elevato di orzo. Le ossa indicano un’alimentazione ricca di proteine provenienti da animali terrestri e acqua. La presenza di tracce di cereali nelle ossa conferma la dominanza di questa coltura nella dieta locale.

Cosa rivelano le ossa dei padovani vissuti 2500 anni fa?. Quale cereale dominava la tavola delle popolazioni venete preromane?. Chi era la giovane donna sepolta con modalità funerarie insolite?. Come si distingueva lo status sociale attraverso il cibo consumato?.? In Breve Analisi condotta su resti della necropoli CUS-Piovego tra il VI e IV secolo a.C.. Ricercatore Richard Madgwick coordina lo studio con diverse università internazionali.. Consumo massiccio di miglio e cereali C4 identificati tramite isotopi di carbonio e azoto.. Una giovane donna con dieta differente rivela mobilità e scambi nel Veneto antico.. L’impronta del cibo nella storia di Padova: ricostruita la dieta dell’Età del Ferro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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