Due giorni di incontri internazionali si svolgono ad Arezzo per analizzare la storia, gli scambi culturali e l’identità dell’Italia centrale durante l’età del Ferro. L’evento prevede interventi di studiosi provenienti da diversi paesi, con presentazioni di ricerche e scoperte archeologiche. Le sessioni si tengono in vari luoghi della città e si concentrano sui principali aspetti della regione in quel periodo storico.

Arezzo, 14 maggio 2026 – Due giornate di studio internazionale per approfondire storia, scambi culturali e identità dell’Italia centrale nell’ età del Ferro. Il 15 e 16 maggio la Biblioteca Comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro ospiterà l’incontro di studi “Valtiberina-Appennino-Adriatico: percorsi, scambi e identità culturale nell’età del Ferro”, promosso dal Centro Studi sul Quaternario insieme a importanti enti di ricerca e università italiane. Un appuntamento di grande interesse scientifico che porterà a Sansepolcro studiosi, archeologi e ricercatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, per approfondire il ruolo strategico dell’Alta Valtiberina come crocevia di relazioni, culture e commerci tra Tirreno e Adriatico nei secoli IX-V a.🔗 Leggi su Lanazione.it

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