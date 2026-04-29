Il ritorno dell’età del ferro Oltre litio cobalto e terre rare geopolitica di un minerale strategico

Da it.insideover.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, l’attenzione si è concentrata principalmente sui minerali legati alla transizione energetica, come litio, cobalto e terre rare. Tuttavia, recentemente si nota un rinnovato interesse per i minerali dell’età del ferro, che tornano a occupare un ruolo strategico nel panorama mondiale delle materie prime. Questo cambiamento riflette un’evoluzione nelle dinamiche geopolitiche e nelle fonti di approvvigionamento di risorse essenziali per l’industria.

Per anni ci siamo abituati a pensare che la nuova geopolitica delle materie prime fosse dominata soltanto dai minerali della transizione energetica: litio, cobalto, terre rare, rame, nichel, coltan. Li abbiamo chiamati “critici” perché indispensabili alle batterie, alle turbine eoliche, ai semiconduttori, ai veicoli elettrici, alle reti digitali e all’industria della decarbonizzazione. Ma l’errore sarebbe credere che la modernità abbia superato il ferro. Al contrario: proprio mentre il mondo corre verso l’elettrico, il digitale e il cosiddetto verde, il ferro torna a mostrarsi per ciò che è sempre stato: la materia prima della potenza industriale.🔗 Leggi su It.insideover.com

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