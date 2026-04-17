UNICEF Povertà | necessario investire ancora sul lavoro sulla povertà educativa

Oggi al convegno dell’Istat dedicato alla povertà educativa, il presidente di UNICEF Italia ha sottolineato l’importanza di continuare a investire nel lavoro di contrasto a questa problematica. Durante l’evento, sono stati presentati dati e analisi sulla diffusione della povertà educativa nel paese, evidenziando la necessità di interventi mirati e risorse adeguate per affrontare le criticità che coinvolgono i minori e le loro opportunità di crescita.

Nicola Graziano Presidente dell’UNICEF Italia oggi, al convegno Istat “Misurare la povertà educativa. Risultati e prospettive di lavoro della Commissione scientifica interistituzionale”.. 16 aprile 2026 – Oggi, il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano è intervenuto al convegno Istat “Misurare la povertà educativa. Risultati e prospettive di lavoro della Commissione scientifica interistituzionale”, nell’ambito della tavola rotonda “Riflessioni a più voci: sinergie per il contrasto alla povertà educativa”. “ La povertà educativa è un fenomeno multidimensionale, frutto del contesto economico, sociale, familiare in cui vivono le persone minore di età.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - UNICEF/Povertà: necessario investire ancora sul lavoro sulla povertà educativa Notizie correlate Terza Giornata nazionale sulla Povertà Educativa: giovani al centro di un nuovo modello partecipativoSi svolgerà il prossimo 25 marzo alle ore 9,30, nella Sala del Consiglio Regionale della Calabria, la Terza Giornata Nazionale sulla Povertà... Leggi anche: Alleanza contro Povertà: nel 2024 in Italia povertà assoluta al 10,9% Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Unicef Italia: necessario investire ancora nel lavoro sulla povertà educativa; Torna la lotteria solidale di Unicef Catania. Minori: Unicef, oltre 400 milioni di bambini nel mondo in grave povertà, senza nutrizione e servizi igieniciOltre 417 milioni di bambini nei paesi a basso e medio reddito vivono in condizioni di grave povertà, privati di almeno due beni essenziali come nutrizione e servizi igienici. E’ l’allarme lanciato ... agensir.it Povertà infantile, l’allarme Unicef 2025: 417 milioni di bambini senza beni essenzialiNel nuovo rapporto globale, Unicef fotografa un mondo in cui un bambino su cinque vive senza nutrizione adeguata, acqua sicura o servizi igienici. Progressi in rallentamento e rischi in aumento 417 ... leggo.it Nel 1978 la Cina di Mao era un disastro totale: carestie, povertà di massa, economia pianificata che produceva solo miseria. Poi arriva Deng Xiaoping e cambia tutto. Niente teorie comuniste complicate. Deng è pragmatico da morire. Dice una cosa che è dive - facebook.com facebook #PapainCamerun visita le comunità di Bamenda, la regione devastata dalla violenza tra anglofoni e forze governative, ma anche da una drammatica povertà. Forte l’attesa della popolazione. #VaticanNewsIT Leggi qui x.com