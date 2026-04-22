Pubblicato l' avviso biennale della Fondazione Pisa per progetti di contrasto della povertà educativa
La Fondazione Pisa ha annunciato un avviso pubblico aperto agli enti del terzo settore per la presentazione di progetti contro la povertà educativa. Questa iniziativa, pubblicata dopo un'esperienza precedente, mira a raccogliere proposte da realizzare nel territorio nei prossimi due anni. L'obiettivo è individuare interventi specifici per affrontare questa problematica in modo diretto e concreto, coinvolgendo organizzazioni che operano nel settore.
Dopo l'esperienza maturata lo scorso anno, la Fondazione Pisa ha pubblicato un avviso pubblico, rivolto agli enti operanti nel terzo settore, per reperire progetti di contrasto alla povertà educativa da realizzare sul territorio nei prossimi 2 anni."La povertà educativa - valuta l'ente in una.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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