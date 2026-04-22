Pubblicato l' avviso biennale della Fondazione Pisa per progetti di contrasto della povertà educativa

La Fondazione Pisa ha annunciato un avviso pubblico aperto agli enti del terzo settore per la presentazione di progetti contro la povertà educativa. Questa iniziativa, pubblicata dopo un'esperienza precedente, mira a raccogliere proposte da realizzare nel territorio nei prossimi due anni. L'obiettivo è individuare interventi specifici per affrontare questa problematica in modo diretto e concreto, coinvolgendo organizzazioni che operano nel settore.