Isola del Liri Gli Antichi Sapori del Borgo – Festa del Borgo nell’800

Il 6 e 7 giugno 2026, Isola del Liri ospiterà la Festa del Borgo nell’800, un evento che trasformerà il centro storico in un villaggio dell’Ottocento. Durante le due giornate, le strade e le piazze saranno animate da balli, musica, spettacoli itineranti e taverne che ripropongono le tradizioni del XIX secolo. L’evento prevede anche rappresentazioni che raccontano storie dell’epoca, creando un’atmosfera che coinvolge i visitatori in un viaggio nel passato.

Il 6 e 7 giugno 2026, Isola del Liri si trasforma in un borgo dell’Ottocento per la suggestiva Festa del Borgo nell’800 – Gli Antichi Sapori del Borgo: balli, musica, taverne e spettacoli itineranti raccontano storie e tradizioni del 1800 tra le strade e le piazze del borgo. Un evento a tutto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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