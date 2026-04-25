Borgo delle ginestre l’appello | Recuperare l’ex scuola del Borgo

Un’associazione locale ha rivolto un appello alle autorità affinché si intervenga per il recupero dell’ex scuola nel borgo delle ginestre. Si tratta dell’unico edificio pubblico presente nella zona, che rischia di essere abbandonato se non verrà presa una decisione in merito. La richiesta arriva da un gruppo che si occupa di tutela del patrimonio e della comunità locale.

L’associazione Borgo delle ginestre - Castelletta Odv lancia un accorato appello alle Istituzioni per il recupero dell’ex scuola del borgo, l’unica struttura pubblica locale. Nonostante la volontà del Terzo Settore di contrastare lo spopolamento delle aree interne attraverso progetti attivi tutto l’anno, l’edificio — di proprietà comunale e in comodato all’Unione Montana per finalità legate al Parco Gola della Rossa e Frasassi — resta inutilizzato. "Siamo protagonisti di un tentativo di inversione di tendenza", spiega il presidente Paolo Prioretti, sottolineando come la struttura sia indisponibile da giugno scorso per piccoli interventi di sicurezza mai conclusi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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