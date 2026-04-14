Allarme sms truffa sulla Tari | l’avviso del Comune di Isola del Liri
Il Comune di Isola del Liri ha diffuso un avviso in merito a una serie di sms inviati negli ultimi giorni. Questi messaggi, che fingono di essere comunicazioni ufficiali, segnalano presunti mancati pagamenti della tassa sui rifiuti. L’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione e a non fornire dati personali o bancari attraverso questi messaggi.
Il Comune di Isola del Liri lancia un avviso alla cittadinanza per segnalare la diffusione, negli ultimi giorni, di sms fraudolenti legati a presunti mancati pagamenti della Tari.I messaggi, apparentemente urgenti, invitano i destinatari a contattare un numero telefonico per “comunicazioni.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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