Alvin ritorna come inviato nella prossima stagione de L’Isola dei Famosi, sostituendo il precedente rappresentante. Nel frattempo, Fabio Rovazzi si prepara a prendere il testimone come conduttore di Battiti Live. La nuova edizione del reality sarà trasmessa prossimamente, con cambiamenti nel cast e nelle figure di supporto. Non sono stati annunciati altri dettagli riguardo alle date di programmazione o al resto del team.

La prossima edizione de L’Isola dei Famosi si prepara a riportare sul piccolo schermo uno dei volti più amati del reality. Alvin, figura storica del programma di Canale 5, tornerà infatti a ricoprire il ruolo di inviato direttamente dalla location estera dove si svolgerà l’avventura dei concorrenti. Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, il conduttore sarà chiamato a gestire i collegamenti con lo studio, lavorando a stretto contatto con la padrona di casa Selvaggia Lucarelli. Le riprese dovrebbero iniziare nelle prossime settimane nelle Filippine, mentre il debutto televisivo della nuova stagione è previsto per l’autunno. L’impegno di Alvin nel reality avrà però delle conseguenze sul fronte degli appuntamenti estivi di Mediaset. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Isola dei Famosi: Alvin torna come inviato, Fabio Rovazzi pronto a raccogliere il testimone a Battiti Live

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