Alvin sarà l'inviato dell'Isola dei Famosi 2026 al suo posto a Battiti Live ci sarà Fabio Rovazzi

Alvin sarà l'inviato dell’Isola dei Famosi 2026, collegando i naufraghi nelle Filippine allo studio con la nuova conduttrice. Al suo posto a Battiti Live ci sarà Fabio Rovazzi.

Sarà Alvin l'inviato dell'Isola dei Famosi 2026, che farà da tramite tra i naufraghi nelle Filippine e lo studio con la nuova conduttrice Selvaggia Lucarelli. Un ruolo che torna a ricoprire dopo cinque edizioni consecutive. Visto che sarà impegnato nelle registrazioni, sarà Fabio Rovazzi a sostituirlo a Battiti Live. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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