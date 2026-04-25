Il 17 giugno 2026, gli Iron Maiden si esibiranno allo Stadio San Siro di Milano, portando il loro tour “Run For Your Lives” in occasione dei 50 anni di attività della band. L'evento rappresenta una delle principali tappe del tour europeo e attirerà un vasto pubblico di fan provenienti da diverse nazioni. Lo stadio sarà teatro di un concerto che celebra mezzo secolo di musica heavy metal.

? Cosa sapere Gli Iron Maiden suoneranno il 17 giugno 2026 allo Stadio San Siro di Milano.. Il concerto celebra i 50 anni di attività della band nel tour Run For Your Lives.. Il 17 giugno 2026 lo Stadio San Siro di Milano ospiterà gli Iron Maiden, segnando la prima volta in assoluto che un evento heavy metal sbarcherà nella storica Scala del Calcio. La band annuncia il concerto come parte integrante del tour mondiale Run For Your Lives, una tournée che celebra i 50 anni di attività del gruppo attraverso un repertorio che spazia dal debutto del 1980 fino all’album Fear Of The Dark del 1992. Un tour da record e la conquista di San Siro. Dopo l’impatto registrato nello scorso luglio presso lo Stadio Euganeo di Padova, la formazione britannica punta a un nuovo traguardo monumentale nel cuore di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iron Maiden conquista San Siro: il metal invade il tempio del calcio

Iron Maiden a Milano: 200€ per un Biglietto. Ne Vale la Pena

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