Un leader iracheno ha annunciato un piano per integrare le milizie legate all’Iran nelle forze di sicurezza ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di questa operazione o sui tempi previsti. Alcuni gruppi armati già si oppongono formalmente all’iniziativa, dichiarando che manterranno la loro autonomia. La proposta solleva dubbi sulla reale fattibilità di un’operazione di questo tipo e sulle possibili reazioni delle fazioni coinvolte.

Come farà Ali al Zaidi a sottomettere le milizie legate all'Iran?. Quali gruppi armati si opporranno formalmente all'integrazione nelle forze statali?. Perché l'integrazione delle Brigate della Pace potrebbe legittimare le milizie?. Chi guiderà la transizione verso lo Stato oltre i leader religiosi?.? In Breve Sadr separa le Brigate della Pace dal movimento il 27 maggio.. Kataib Hezbollah e Harakat Hezbollah al Nujaba si oppongono all'integrazione.. Il giudice Faiq Zaidan emerge come alternativa istituzionale al potere religioso.. L'obiettivo è applicare l'articolo 9 della Costituzione irachena contro i gruppi armati.. Ali al Zaidi avvia la sfida per il controllo delle milizie: la commissione per integrare le forze di Sadr. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iraq: Ali al Zaidi lancia la sfida per integrare le milizie

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