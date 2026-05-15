Dopo le recenti elezioni, i legislatori iracheni hanno concentrato gli sforzi sulla ricerca di una figura di mediazione per formare il nuovo governo. Tra le varie opzioni emerse, si parla di un imprenditore con interessi nel settore televisivo, supermercati e immobiliare, scelto come candidato per guidare il paese. La nomina di questa persona ha suscitato attenzione e discussioni tra i politici, in un momento in cui si cerca di stabilire un governo stabile dopo le consultazioni elettorali.

Così come spesso accaduto negli ultimi anni, la principale preoccupazione dei legislatori iracheni dopo il voto è stata quella di trovare una figura di mediazione. Costituzione e consuetudini consolidatesi nel dopo Saddam parlano del resto chiaro: il presidente della Repubblica deve essere curdo, il presidente del Parlamento invece sunnita, infine la principale carica esecutiva rappresentata dalla figura del primo ministro deve appartenere alla maggioranza sciita. Così, risolte le prime due pratiche, nei giorni scorsi il Parlamento è riuscito a trovare la quadra sul nuovo capo dell’esecutivo: si tratta di Ali Al Zaidi, nome uscito a sorpresa e non poteva essere altrimenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Tv, supermercati, immobiliare: viene dal business Al Zaidi, il premier scelto per dare un nuovo corso all’Iraq

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