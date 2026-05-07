Israele ex ostaggio delle milizie filoiraniane in Iraq

Una donna ha trascorso due anni e mezzo come ostaggio nelle mani delle milizie filoiraniane in Iraq. La sua testimonianza offre una prospettiva diretta sulla presenza di gruppi armati legati all’Iran nel paese. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra Israele, Iran e le milizie affiliate, con implicazioni che coinvolgono anche la regione. La donna ha raccontato il suo periodo di prigionia senza particolare intervento ufficiale.

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La guerra in Iran vista attraverso un punto di vista particolare: è quello di una donna che è rimasta ostaggio delle milizie filoiraniane in Iraq per due anni e mezzo. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Israele, ex ostaggio delle milizie filoiraniane in Iraq Israele, ex ostaggio delle milizie filoiraniane in Iraq Notizie correlate Leggi anche: Gli attacchi delle milizie filoiraniane in Iraq arrivano fino alle zone più sicure di Baghdad Le milizie filoiraniane attaccano i giacimenti petroliferi in IraqGli attacchi ai siti strategici iracheni e aeroporti potrebbero trascinare Baghdad ancora più prepotentemente nel conflitto, nonostante il governo... Approfondimenti e contenuti Si parla di: LIBRI – Premio Adei Wizo, Sciaky: Cultura resta nostra risposta all’odio - Moked. Come ex vertici dell'esercito israeliano sappiamo che il Paese è stato preso in ostaggioUna presa di posizione di straordinaria rilevanza. Per il momento in cui avviene e per la storia degli autori: Moshe Ya’alon e Dan Halutz. globalist.it Guerra in Israele, l’ex ostaggio Noa Argamani balla con gli amici per festeggiare il ritorno alla vita. È polemicaNon è l’ideale fare una festa mentre c’è ancora una guerra, ma voglio celebrare la vita. La ragazza balla con il padre a una festa, le famiglie degli ostaggi contro il governo ... affaritaliani.it