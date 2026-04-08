I pizzini di Khamenei l’azzardo di Trump Come si è arrivati all’accordo Usa-Iran | cronaca di 48 ore folli

Nelle ultime 48 ore, la situazione in Medio Oriente ha subito una rapida evoluzione, passando da una crisi imminente a un accordo di tregua tra Stati Uniti e Iran. La notte scorsa è stato annunciato un cessate il fuoco, il primo dal 28 febbraio, giorno in cui un attacco israeliano-americano aveva scatenato un conflitto nella regione. Durante questo periodo, sono emersi dettagli sui contatti tra le parti e sui messaggi criptici inviati attraverso canali non ufficiali.

Roma, 8 aprile 2026 – Dall’imminente apocalisse alla tregua. Tutto in poche ore. Questa notte è scattato il cessate il fuoco tra Usa e Iran, il primo stop alle armi dal 28 febbraio, giorno dell’attacco israelo-americano che ha avviato il conflitto in Medio Oriente. Ieri Trump annunciava la distruzione di “un’intera civiltà”, se entro le 2 di notte non ci fossero stati segnali di una riapertura di Hormuz. Ultimatum, l’ennesimo, che Teheran aveva rimbalzato al mittente. Attorno alla mezzanotte è arrivata la notizia della mediazione in extremis del Pakistan: due settimane di tregua per raggiungere un accordo. Nel frattempo il regime farà passare le navi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I pizzini di Khamenei, l’azzardo di Trump. Come si è arrivati all’accordo Usa-Iran: cronaca di 48 ore folli Iran, Trump avverte: “Accordo in 48 ore o si scatena l’inferno”. Si cerca il pilota UsaSi cerca ancora in modo frenetico il pilota statunitense disperso da quando venerdì un caccia Usa F-15 è stato abbattuto nel sudovest dell’Iran. Guerra Iran, schierati i “coltellini svizzeri” Usa. Meloni in Qatar. Trump a Teheran: “Accordo in 48 ore o scateniamo un inferno”La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele accelera in modo evidente e pericoloso, trasformandosi sempre più in un conflitto regionale ad alta... Quello che sappiamo sull’attacco di Israele e Usa all’Iran e cosa potrebbe succedere ora