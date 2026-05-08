Nella notte si sono registrati atti di guerra nello Stretto di Hormuz, con accuse rivolte dagli iraniani agli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco in vigore. In risposta, il governo americano ha dichiarato che il cessate il fuoco resta attivo e ha paragonato gli attacchi a una carezza. La situazione resta tesa, mentre le tensioni tra le due parti continuano a manifestarsi in modo diretto nella regione.

Roma, 8 maggio 2026 – Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Trump dopo che Teheran ha accusato gli Usa di averlo violato con attacchi a navi nello Stretto di Hormuz. "Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta", avverte il presidente Usa. Il comando statunitense spiega di aver intercettato "attacchi iraniani non provocati" e aver "risposto con raid di autodifesa". Il presidente degli Stati Uniti ha descritto operazioni Usa in risposta ad attacchi iraniani come "una carezza". E parlando poi con i giornalisti il tycoon ha detto che le forze Usa hanno colpito obiettivi iraniani dopo che "hanno scherzato con noi" e ha ribadito che la fragile tregua resta comunque in vigore.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran, atti di guerra nella notte a Hormuz. Trump: “Cessate il fuoco in vigore, gli attacchi sono una carezza”

Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

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