L'Iran ha annunciato di essere disposto ad aprire un canale di comunicazione con gli Stati Uniti sulla questione dello Stretto di Hormuz, ma senza menzionare alcuna apertura riguardo al nucleare. La risposta del governo iraniano non ha soddisfatto l’ex presidente americano, che sui social ha commentato con durezza, affermando che Teheran ha fatto giochi e preso in giro. La situazione resta tesa tra le due parti, con il focus sulla regione strategica dello stretto.

La risposta dell'Iran è arrivata, ma non è quella attesa da Donald Trump. Sul social Truth, il presidente americano ha accusato Teheran di «aver fatto giochetti e preso in giro gli Stati Uniti e il resto del mondo per 47 anni». L'avvertimento nei confronti della Repubblica islamica è stato netto. «Ci hanno fatto aspettare, hanno ucciso la nostra gente con le loro bombe lungo le strade, hanno sterminato 42mila manifestanti innocenti, ridendo del nostro Paese» ha tuonato il capo della Casa Bianca, ma ora «non rideranno più». La strategia iraniana La reazione di Trump è stata una delle più dure delle ultime settimane. Nel suo gioco di offerte e minacce, il presidente Usa aveva voluto dare credito al negoziato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, Teheran apre agli Usa su Hormuz ma non sul nucleare. Trump: «Inaccettabile, ora non rideranno più»

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Iran, Teheran blocca di nuovo Hormuz. Trump: nostre truppe restano

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