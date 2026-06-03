Teheran ha lanciato attacchi contro il Kuwait e il Bahrain, aumentando la tensione nella regione. Nel frattempo, una conversazione telefonica tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano si è conclusa con un commento diretto, in cui Trump ha descritto l’altro come un pazzo. La situazione rimane sotto osservazione a causa delle crescenti ostilità tra le parti coinvolte.

Occhi puntati sulla guerra in Iran. Attacco di Teheran su Kuwait e Bahrein. Trump striglia Netanyahu in una telefonata: “Sei un pazzo” Servizio di Pierachille Dolfini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran, Teheran attacca il Kuwait. Trump a Netanyahu: Sei un pazzo

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