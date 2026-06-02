Iran Trump attacca Netanyahu | Sei pazzo senza di me saresti in prigione

Un portavoce militare iraniano ha dichiarato che se l’ex presidente statunitense non fosse intervenuto, il primo ministro israeliano sarebbe già in prigione. La tensione tra Iran e Israele si intensifica, mentre le autorità militari iraniane temono una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti. La situazione nella regione resta calda, con le tensioni tra i paesi coinvolti che continuano a salire.

Torna ad alzarsi la tensione in Medio Oriente. Dall’Iran arrivano nuove dichiarazioni dai vertici militari che fanno temere una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti, mentre Israele continua ad aumentare la pressione sul regime di Teheran. Sullo sfondo anche un nuovo incidente nel Golfo, con una nave della compagnia Msc colpita nel porto iracheno di Um-Qasr. A lanciare l’avvertimento più duro è stato Mohammad Jafar Assadi, vice comandante del Comando congiunto Khatam al-Anbiya, secondo cui una nuova guerra contro Washington sarebbe ormai “inevitabile”. “Gli Stati Uniti chiedono la nostra completa resa, e la nazione iraniana non si arrenderà mai”, ha dichiarato il generale iraniano alla televisione di Stato Irib. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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