L’Iran ha presentato alla Fifa una richiesta per disputare le qualificazioni mondiali in Messico, escludendo gli Stati Uniti. Nonostante le tensioni politiche e le recenti tensioni nelle zone coinvolte, la squadra iraniana non è ancora eliminata dalla competizione. La decisione sulla sede delle partite di qualificazione non è ancora stata presa ufficialmente.

Non è ancora fuori dai Mondiali, l’Iran. Anche se nel frattempo è sotto le bombe di uno dei tre paesi che li ospiterà, i Mondiali. Un cortocircuito che al momento è oggetto di trattative. La Federazione calcistica iraniana ha chiesto alla Fifa di spostare le sue partite in Messico. Il presidente della federazione, Mehdi Taj, ha sottolineato che il presidente statunitense Donald Trump “ha chiaramente affermato di non poter garantire la sicurezza della nazionale iraniana” e che, pertanto, la squadra “non si recherà negli Stati Uniti”. “Stiamo negoziando con la Fifa affinché le partite dell’Iran ai Mondiali si giochino in Messico”, ha dichiarato l’ambasciata iraniana in Messico in un messaggio pubblicato sui suoi account social. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Iran vuole andare ai Mondiali ma non negli Stati Uniti, ha chiesto alla Fifa di giocare in Messico

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