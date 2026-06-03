L’Iran ha lanciato missili contro obiettivi in Kuwait e Bahrein, in risposta a un attacco degli Stati Uniti nella stessa regione del Golfo Persico. L’incidente rappresenta un’escalation diretta tra i due Paesi, con conseguenti tensioni crescenti nella zona. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato vittime o danni specifici. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni già alte tra Iran e Stati Uniti, con rischi di ulteriori escalation militari nella regione.

L’attacco incrociato tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico segna una nuova e pericolosa escalation in una regione già attraversata da tensioni crescenti. Nelle ultime ore, missili, droni, intercettazioni aeree e accuse reciproche hanno riportato il Medio Oriente sull’orlo di un confronto diretto, mentre sullo sfondo si consuma anche una crisi politica interna che rischia di scuotere le fondamenta della Repubblica Islamica. La notte è stata segnata da forti detonazioni sull’isola iraniana di Qeshm, nel Golfo Persico. Le esplosioni, riferite dai media iraniani, sono state seguite da una serie di eventi che hanno coinvolto diversi Paesi della regione. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Iran, missili contro Kuwait e Bahrein: scontro diretto con gli Usa nel Golfo

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Iran Fires Missile Barrage at Israel As War Rages On | Explosions Hit UAE, Qatar, Saudi | N18S

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