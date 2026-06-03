Il negoziato tra Stati Uniti e Iran si estende ora al Libano, con Hezbollah coinvolto. Le autorità libanesi hanno riferito che le tensioni in Libano sono collegate alla questione iraniana. Hezbollah, gruppo militante sostenuto dall’Iran, ha assunto un ruolo attivo nelle recenti dinamiche politiche e militari del paese. La presenza e le azioni del gruppo sono state citate come elementi influenti nel contesto delle trattative tra Washington e Teheran.

“Quello che sta accadendo in Libano è strettamente legato alla questione iraniana”. Con questa formula, Orna Mizrahi, senior researcher dell’Institute for National Security Studies (Inss) di Tel Aviv, sintetizza uno degli aspetti meno evidenti della crisi che si sta sviluppando tra Stati Uniti e Iran. Gli attacchi iraniani contro Kuwait e Bahrain di questa notte, la risposta militare americana e il nuovo stallo nei colloqui tra Washington e Teheran hanno riportato il Golfo al centro della poli-crisi regionale. E dietro la sequenza di raid, intercettazioni e minacce sullo Stretto di Hormuz si sta giocando anche una partita che coinvolge sempre più il Libano. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Iran, il negoziato passa dal Libano. Come Hezbollah è entrato nella partita tra Trump e Teheran

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ISRAEL ATACA, NEGOCIA E ELEVA TENSÃO COM IRÃ NO CENTRO DO CONFLITO

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Oggi, martedì 2 giugno, alle 9:57 sono ospite di #ReStart @rai3 per raccontare la #parata e commentare gli ultimi sviluppi su #negoziato #iran #usa #libano #israele #hezbollah alla luce delle sortite di @realDonaldTrump @netanyahu @LaStampa x.com

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