Iran il rebus del negoziato Trump congela Project Freedom Teheran guardinga

Nelle ultime settimane, il negoziato tra Iran e altre nazioni sembra oscillare tra aperture e tensioni. La tregua, in vigore da due settimane, rimane stabile nonostante le recenti tensioni nel Golfo, dove gli Stati Uniti hanno attaccato una petroliera iraniana. Nel frattempo, l’amministrazione statunitense ha deciso di congelare il progetto chiamato Project Freedom, mentre Teheran mantiene un atteggiamento cauto e guardingo. La situazione nel Golfo rimane incerta, senza un chiaro passo avanti o indietro da entrambe le parti.

Il negoziato c’è e non c’è, la tregua scaduta da due settimane e resa permanente continua mentre nonostante gli stress test (ieri attaccata dagli Usa una petroliera iraniana nel Golfo d’Oman) lo stato di non-guerra tra Usa e Iran perdura mantenendo il Golfo in un limbo. Un mese dopo il cessate il fuoco mediato dal Pakistan, Usa e Iran sono andate più volte vicine alla ripresa degli scontri ma ora Donald Trump nicchia, congela l’operazione “Project Freedom” per forzare il blocco dello Stretto di Hormuz dopo solo 24 ore e, tramite la fidata sponda di Axios, fa trapelare che un accordo con Teheran potrebbe essere a portata di mano. Negoziatori...🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran, il rebus del negoziato. Trump congela Project Freedom, Teheran guardinga Notizie correlate Iran, Trump lancia ‘Project Freedom’ a Hormuz: Teheran alza il livello dello scontro(Adnkronos) – Gli Stati Uniti lanciano l'Operazione 'Project Freedom' per sbloccare il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz e garantire il... Iran, la guerra in diretta, Trump sospende l’operazione Project Freedom per liberare Hormuz e auspica accordo con TeheranLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump sospende il Project Freedom nello Stretto di Hormuz e spera in un accordo con Teheran. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Iran, Trump lancia l’operazione Project Freedom per liberare le navi ferme ad Hormuz: Teheran minaccia ritorsioni; Iran, tregua in bilico: Teheran bombarda il Golfo, ma per la Casa Bianca il cessate il fuoco è ancora valido. Trump cede all’Iran, sospeso il Project Freedom per guidare le navi fuori da Hormuz: l’intesa con Teheran è più vicinaUn piano durato il volgere di 48 ore. Il Project Freedom, l’operazione statunitense per guidare le navi bloccate nello stretto di Hormuz minato e ostaggio della marina militare iraniana, è già messo ... unita.it Cosa prevede il Project Freedom, l’iniziativa Usa per liberare Hormuz. Per l’Iran qualsiasi interferenza è una violazione del cessate il fuocoCosa prevede il Project Freedom, l'iniziativa Usa per liberare Hormuz. Per l'Iran Qualsiasi interferenza è una violazione del cessate il fuoco ... blitzquotidiano.it Combattimenti conclusi, il fallimentare Project Freedom bloccato dopo 48 ore: ci sarebbe il testo di un accordo tra Usa e Iran. Incapace di uscirne, all’improvviso Trump prova a fermare la sua stessa guerra #7maggio x.com Combattimenti conclusi, il fallimentare Project Freedom bloccato dopo 48 ore: ci sarebbe il testo di un accordo tra Usa e Iran. Incapace di uscirne, all’improvviso Trump prova a fermare la sua stessa guerra La prima del 7 maggio in edicola con l'Extraterrestre - facebook.com facebook