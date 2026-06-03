Iran cessate il fuoco svuotato della guerra del Ramadan

Da cms.ilmanifesto.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Iran e negli Stati Uniti si mantiene un fragile e poco credibile cessate il fuoco, più di tre mesi dopo l’avvio di una presunta tregua durante il Ramadan. La sospensione delle ostilità non ha portato a una riduzione significativa delle tensioni o delle attività militari. La situazione rimane instabile e viene percepita come poco efficace nel stabilizzare il rapporto tra le due parti. La mancanza di progressi evidenzia la difficoltà di raggiungere un accordo duraturo.

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