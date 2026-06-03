In Iran e negli Stati Uniti si mantiene un fragile e poco credibile cessate il fuoco, più di tre mesi dopo l’avvio di una presunta tregua durante il Ramadan. La sospensione delle ostilità non ha portato a una riduzione significativa delle tensioni o delle attività militari. La situazione rimane instabile e viene percepita come poco efficace nel stabilizzare il rapporto tra le due parti. La mancanza di progressi evidenzia la difficoltà di raggiungere un accordo duraturo.

La guerra grande I dialoghi con l'Iran sono sospesi. Trump sostiene di aver rimesso in riga Netanyahu La guerra grande I dialoghi con l'Iran sono sospesi. Trump sostiene di aver rimesso in riga Netanyahu Persiste ancora una specie di cessate il fuoco tra l’Iran e gli Usa che non convince nessuno. Sono passati più di tre mesi dall’inizio di quella che in Iran viene chiamata «la guerra di Ramadan». Resta in mezzo un documento a metà, il cosiddetto «memorandum d’intesa» che nessuno ha ancora firmato. Mentre i diplomatici si affannano e i generali si preparano al peggio, la popolazione dei paesi più vulnerabili scivola verso la fame per l’effetto della crisi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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© Cms.ilmanifesto.it - Iran, cessate il fuoco svuotato della «guerra del Ramadan»

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Guerra Iran, Trump: «Sì a cessate il fuoco di 2 settimane, ma apertura completa Hormuz»

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Temi più discussi: Stati Uniti ed Iran, nonostante l’accordo di cessate il fuoco, continuano ad attaccarsi; Medio Oriente - Hezbollah vuole una tregua completa. Trump: i colloqui con l'Iran proseguono; Il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran senza un accordo politico e militare; Iran-Usa, news oggi: il punto su negoziati, accordo e cessate il fuoco.

Israele e l'Iran fanno un passo indietro dopo una giornata di tensioni. Trump ha scritto sui social media che Israele e Hezbollah avevano concordato di non attaccarsi a vicenda. Netanyahu ha preso le distanze dai discorsi su un cessate il fuoco in Libano x.com

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