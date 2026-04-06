Cessate il fuoco o inferno sull’Iran l’ora della verità sulla guerra Trump valuta il piano del Pakistan Netahyahu | Non ci fermiamo – La diretta

Dopo 38 giorni di negoziati, si discute ancora di una possibile tregua di 45 giorni tra Stati Uniti, Israele e Iran. La questione centrale riguarda un accordo per fermare le ostilità, mentre le parti valutano piani e strategie. Il presidente statunitense sta considerando un piano proposto dal Pakistan, e il primo ministro israeliano ha ribadito che non ci saranno pause nelle operazioni. La situazione resta tesa e in continua evoluzione.

Una tregua di 45 giorn i. È questa la base della trattativa per la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran, arrivata al suo 38esimo giorno. Secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l’Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della guerra. A scriverlo è Axios. Il patto servirebbe così a concludere la guerra e fermerebbe l’ultimatum di Donald Trump, che domenica 5 aprile ha dato 24 ore di tempo a Teheran per arrendersi minacciando in caso contrario la distruzione di siti nucleari e centrali elettriche. 🔗 Leggi su Open.online

Guerra in Iran, piano di pace del Pakistan su una tregua di 45 giorni e su Hormuz. Secco No di Teheran: "Per noi è inacettabile". Vance insiste con Trump per un cessate il fuoco"L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità" , riferisce Reuters online citando fonti anonime informate.

Donald Trump conferma che la guerra in Iran continua e non ci sarà cessate il fuoco, "Li stiamo annientando"Donald Trump esclude il cessate il fuoco in l’Iran e rivendica il controllo della guerra.

USA e Israele attaccano l'Iran: i veri motivi della guerra e cosa potrebbe accadere adesso

Temi più discussi: La settimana politica: Iran, cessate il fuoco o invasione?; Ucraina. Mons. Kulbokas (nunzio): Auspico cessate-il-fuoco. Per molti impossibile celebrare la Pasqua in cattedrale o in parrocchia; ''Cessate il fuoco'' o tabula rasa dell'Iran: l'azzardo di Trump che sta distruggendo l’America; Trump, l'Iran e il mistero del cessate il fuoco: la guerra si ferma o no?.

L'Iran: niente riapertura dello Stretto di Hormuz per un cessate il fuoco temporaneoI parlamentari democratici Usa: da Trump «minacce totalmente squilibrate. È psicotico» Prosegue lo scambio di minacce tra il presidente degli Stati Uniti e la Repubblica islamica dell’Iran. Domenica D ... tio.ch

Guerra Iran, in corso una mediazione per cessate il fuoco di 45 giorni. «Uccisi 6 bambini in un raid Usa a Teheran»Secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l'Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il ... ilmattino.it

Insomma un altro nulla di fatto sul cessate il fuoco Ps Certo andrebbe anche riaperta prima o poi una riflessione sull’agenda di Axios e su come riesce ad avere indiscrezioni senza soste da Casa Bianca e Israele nell’epoca in cui i giornalisti sono trattati come x.com

Prezzo del petrolio in calo (-2%) su attese per cessate il fuoco in Iran facebook