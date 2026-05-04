Iran la guerra in diretta Trump annuncia operazione per liberare le navi da Hormuz Teheran avverte | È violazione del cessate il fuoco

Il governo statunitense ha annunciato l'avvio di un'operazione chiamata “Project Freedom” con l'obiettivo di liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. La decisione arriva dopo un attacco di Israele e degli Stati Uniti in Iran, mentre Teheran ha condannato l'azione americana come una violazione del cessate il fuoco. La regione vive momenti di tensione crescente con dichiarazioni e minacce da entrambe le parti.