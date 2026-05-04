Iran la guerra in diretta Trump annuncia operazione per liberare le navi da Hormuz Teheran avverte | È violazione del cessate il fuoco
Il governo statunitense ha annunciato l'avvio di un'operazione chiamata “Project Freedom” con l'obiettivo di liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. La decisione arriva dopo un attacco di Israele e degli Stati Uniti in Iran, mentre Teheran ha condannato l'azione americana come una violazione del cessate il fuoco. La regione vive momenti di tensione crescente con dichiarazioni e minacce da entrambe le parti.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Trump annuncia operazione “Project Freedom”, per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Intanto le trattative con Teheran vanno avanti, Witkoff: “Parliamo con l'Iran”.🔗 Leggi su Fanpage.it
Guerra contro l’Iran, Trump aggiorna l’America sull’operazione Epic Fury durante una ...
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Trump: «Project Freedom» per liberare Hormuz. Iran: qualsiasi ingerenza Usa nello Stretto viola tregua - facebook.com facebook
La guerra in Iran ha tolto la scena q quella (già calante in termini di attenzione mediatica) in Ucraina. Cosa sta succedendo sul campo Quali prospettive di pace Me ne occupo nella mia mailing list (link nel primo commento) x.com